‘Overijssel haalt bordjes fietsroutenetwerk weg’

De ANWB is boos op de provincie Overijssel, omdat die afgelopen week routebordjes van het landelijk fietsroutenetwerk heeft weggehaald. Daardoor vallen gaten in landelijke recreatieve fietsroutes. Bijvoorbeeld de populaire Saksenroute door Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland is onbruikbaar geworden, aldus de ANWB.