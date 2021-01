Twee mannen en een vrouw zijn in de nacht van zondag op maandag doodgeschoten in een bar in Grand Case, op het Franse gedeelte van Sint Maarten. De moorden zijn bevestigd door de autoriteiten. Het gaat om een vrouw van 25 jaar die oorspronkelijk afkomstig is uit de Dominicaanse Republiek, een man van 40 jaar oud die oorspronkelijk afkomstig is uit Guadeloupe en een 45-jarige man uit Sint Maarten. Alle drie wonen ze op het eiland.