Nieuw koraalboek: romantische koraalkunst vanuit 19 invalshoeken

Romantische koraalkunst: dat is wat Con Passione wil bieden. Ook in een nieuw koraalboek van deze muziekuitgeverij van Marco den Toom. Daarin laten negentien componisten zien hoe veelzijdig en veelkleurig de orgelschool van Jan Zwart anno nu is. Twee organisten speelden het boek vast door en geven een reactie: Klaas-Jan van Heeringen (Moerkapelle) en Jan Peter Teeuw (Ridderkerk).