Geredde vissers: We krijgen er genadetijd bij

Oudejaarsdag 2020. Kerken herdenken de overledenen uit dit bewogen jaar. In Urk is het ook dankdag voor de visserij. De afgelopen weken vergingen twee kotters, een derde schip was in nood. Alle tien opvarenden zijn gered. Twee van hen kijken terug, in het besef dat hún namen deze avond níet worden afgelezen.