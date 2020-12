Bloemenwinkels mogen buiten blijven verkopen

Het is voor bloemisten toegestaan om voorlopig tot aan de kerst spullen te blijven verkopen. De winkels zelf moeten weliswaar dicht, maar voor de winkels is het toegestaan om een kraampje neer te zetten en te bemannen. Daarmee is volgens branchevereniging Vereniging Bloemist Winkeliers (VBW) de lobby grotendeels gelukt.