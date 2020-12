Gelders bedrijf slachtoffer van fraude met coronatesten

Een bedrijf in medische goederen in Gelderland is voor miljoenen euro’s opgelicht. Het bedrijf bestelde een grote hoeveelheid coronatesten en dacht zaken te doen met de vaste leverancier, maar bleek geld te hebben overgemaakt aan criminelen die het naar een rekening in Indonesië sluisden. Een man uit Nigeria en twee andere verdachten zijn aangehouden, meldt de politie.