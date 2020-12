Amsterdam hoeft schilderij Kandinsky niet terug te geven

Het schilderij Bild mit Häusern van Wassily Kandinsky blijft in bezit van de gemeente Amsterdam. De rechtbank in de hoofdstad heeft alle eisen van de familie die aanspraak maakte op het werk, afgewezen. De rechter gaat mee in het betoog van de restitutiecommissie uit 2018 dat het schilderij niet hoeft te worden teruggegeven.