Kees Stam (90) onderzocht de verdelging van gehandicapt leven onder de nazi’s

De verbetering van het menselijk ras, eugenetica, was tijdens het interbellum een populair thema in de westerse wereld. Niet alleen in Duitsland, waar het tot het massaal uitroeien van gekwetst leven leidde. Kees Stam verdiept zich al tien jaar in deze lang verzwegen geschiedenis. „Veel argumenten van toen lijken verdacht veel op die van nu.”