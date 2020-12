Goudjakhals vestigt zich mogelijk snel in Nederland

De goudjakhals vestigt zich mogelijk al vrij snel in Nederland. Het kleine neefje van de wolf is bezig met een snelle opmars door de noordelijke en westelijke delen van Europa. In de Ooijpolder bij Nijmegen zijn nu voor het eerst in Nederland DNA-sporen van een goudjakhals gevonden. Uit de sporen kan worden vastgesteld dat hetzelfde dier al enige tijd aan de Duitse kant van de grens heeft rondgezworven.