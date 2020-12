OM eist celstraffen tot acht jaar voor poging doodslag Ridderkerk

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag celstraffen tot acht jaar geëist tegen drie verdachten, waaronder twee leden van motorclub No Surrender, voor een poging tot doodslag in Ridderkerk. Daar werd in november 2016 een toen 40-jarige man uit Den Haag ernstig mishandeld tijdens wat justitie noemt „een explosie van geweld”. Mogelijk was een conflict rond de handel in anabolen de aanleiding.