In Baarn heeft de brandweer woensdagmiddag negen woningen tijdelijk ontruimd, omdat een explosief gas zich had verspreid in meerdere woningen. Het gas had zich onder de grond ontwikkeld nadat een van de bewoners met carbid had geprobeerd om mollen uit zijn tuin te verjagen. Die beestjes hadden waarschijnlijk ook gangen gegraven onder de woningen. Hierdoor kon het gevaarlijke gas de woningen in komen.