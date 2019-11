Wilders: Nul vertrouwen rechtbank in minister

De rechtbank heeft „nul vertrouwen” in minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). Die conclusie trekt PVV-leider Geert Wilders, nadat de rechtbank in Utrecht eerder op de dag had bepaald dat de minister opnieuw moet zoeken naar documenten die betrekking hebben op de vervolging van Wilders.

Volgens de rechtbank was een eerdere zoektocht van de minister naar relevante stukken te beperkt. Het gaat om informatie die mogelijk aantoont dat toenmalig minister Ivo Opstelten destijds bij het Openbaar Ministerie heeft aangedrongen op de vervolging van Wilders.

Mogelijk nog meer vertraging proces Wilders

„Ze vinden, terecht, dat hij niet goed heeft gezocht”, aldus Wilders, die zegt „het gedraal en gemarchandeer van de VVD en het CDA spuugzat te zijn”. De rechtbank heeft Grapperhaus zes weken de tijd gegeven. De hervatting van het proces tegen Wilders staat gepland voor 9 december, maar de PVV-leider denkt dat het „erg lastig” wordt om dan door te gaan met de rechtszaak, gezien de opdracht van de rechtbank.