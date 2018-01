Vrouw lijsttrekker bij SGP Amsterdam

De kandidatenlijst van de SGP in Amsterdam wordt bij de komende raadsverkiezingen aangevoerd door een vrouw, te weten de 24-jarige Paula Schot.

Amsterdam is de tweede gemeente waar de staatkundig gereformeerden op de eerste plek van hun kandidatenlijst een vrouw hebben staan. In Vlissingen voert de bekende Lilian Janse, net als vier jaar geleden, de lijst aan.

Schot, die geboren is in Zierikzee en in Amsterdam communicatiewetenschap studeerde, is bij de komende raadsverkiezingen van alle SGP-lijsttrekkers ook de jongste.

Zij is gehuwd en opleidingsmanager bij Essenzo. Schot was in 2015 samen met SGP-leider Van der Staaij te gast in de talkshow van Jeroen Pauw, waar zij spraken over de gevaren en nadelen van vreemdgaan.

