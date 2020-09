Van der Staaij weer lijsttrekker SGP

Kees van der Staaij zal bij de eerstkomende Tweede Kamerverkiezingen opnieuw de SGP-kandidatenlijst trekken.

De algemene vergadering van de SGP, die zaterdag in Tilburg plaatsvond, stemde met overgrote meerderheid in met de voordracht door het partijbestuur. Van der Staaij kreeg 242 van de 245 stemmen. De SGP’er zit sinds 1998 in de Tweede Kamer en is ondertussen het langstzittende Kamerlid.

Vanwege de coronacrisis vond de 99e algemene vergadering van de SGP digitaal plaats. De afgevaardigden stemden via een app en konden via een chatbox vragen stellen.

De SGP’ers gingen akkoord met het voorstel van het partijbestuur om in de toekomst de algemene vergadering de partijvoorzitter te laten kiezen. Op dit moment kiest het hoofdbestuur zelf uit zijn midden de voorzitter. Het hoofdbestuur zal wel een bindende voordracht doen van één kandidaat. Dat gebeurt na advies van een commissie die bestaat uit drie hoofdbestuursleden en twee niet-hoofdbestuursleden. Een amendement van de afdeling Barneveld om bij een enkelvoudige voordracht een twee derde meerderheid te vragen, werd door de vergadering verworpen.

SGP-hoofdbestuursleden kunnen in de toekomst maximaal twaalf jaar in functie blijven; de partijvoorzitter acht jaar.

De afgevaardigden herkozen de hoofdbestuursleden J.W. Benschop en ds. M. Klaassen. In de vacature van de teruggetreden partijvoorzitter P.A. Zevenbergen benoemde de partij P.W.J. Hoek, wethouder van de gemeente Tholen.