„SGP voelt zich niet thuis bij klimaatontkenners”

De SGP voelt zich niet thuis in de hoek van zogeheten ‘klimaatontkenners’, maar eveneens niet bij clubs als Greenpeace.

Dat zegt SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer in een reactie op verslaggeving van het Grote Klimaatoplossingen Congres. Op het congres dat dinsdag plaatshad, linkte milieu-adviseur Jan Paul van Soest tijdens een lezing klimaatontkenning aan de politieke partijen als FVD en PVV. De schrijver van het boek ”De Twijfelbrigade” noemde daarbij echter ook de SGP en onderbouwde dat onder meer door te zeggen dat een reformatorische vastgoedondernemer het klimaatsceptische Clintel financieel ondersteunt. Klimaatontkenning is het betwijfelen of afwijzen van de door de mens veroorzaakte klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen.

„Klimaatnoodtoestand vraagt om maatregelen”

In een reactie geeft vastgoedondernemer Cor Verkade aan dat hij inderdaad geld overmaakt naar Stichting Climate Intelligence (Clintel). „Ik ben ongelooflijk blij met het bestaan van de stichting. Naast alle andere wetenschappelijke instituten heeft Clintel het lef om een eigen, eerlijke en kritische visie te etaleren rond klimaatverandering. Als christen steun ik graag elk goed initiatief. Clintel hoort daarbij.”

Verkade zegt niet bang te zijn dat hij een club op poten helpt die het wetenschappelijk gezien bij het verkeerde eind heeft. „Ik steun alles wat de klimaathysterie bestrijdt.” Volgens Verkade danst Nederland rond het gouden kalf van het klimaat.

Stoffer geeft aan dat de SGP een nuchtere kijk heeft op het klimaatbeleid. „Daarbij past het besef dat God regeert. Wij mensen kunnen de thermostaat van de aarde niet voorrekenen en zelf de aarde redden. Tegelijk hebben we wel de verantwoordelijkheid om Gods schepping te bewaren.”

De SGP’er zegt dat het belangrijk is om niet tegenover klimaatontkenners te gaan staan, maar te zoeken naar verbinding. „In onze achterban treffen we mensen aan met allerlei meningen. In een goed gesprek over de inhoud proef ik bij velen de bereidheid om de handen uit de mouwen te steken. Zeker als het gaat over energiebesparing en de wenselijkheid om minder afhankelijk te worden van dure fossiele brandstoffen. Je merkt herkenning als het gaat om de Bijbelse oproep tot soberheid. Ondernemers zien kansen. Laten we investeren in positieve energie in plaats van het kweken van negatieve energie.” De SGP wil geen oordeel vellen over de financiering van Clintel door Verkade, maar laat de keuze aan de ondernemer.