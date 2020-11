„School mag homo niet afwijzen”

De overheid moet scholen verbieden om homoseksuelen, lesbiennes en transgenders af te wijzen. Die oproep doet belangenorganisaties COC aan de Tweede Kamer.

Die debatteert maandag met minister Slob voor Basis en Voortgezet Onderwijs over een wet die de burgerschapseisen voor scholen aanscherpt.

Voor het COC gaat de aanscherping niet ver genoeg. „Iedereen moet zich op school veilig en geaccepteerd weten”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. „Het is onacceptabel als scholen afwijzing propageren van mensen om hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtkenmerken. Net zo onacceptabel als mensen afwijzen omdat ze bijvoorbeeld zwart of joods zijn.”

Het COC verwijst in de brief aan de Tweede Kamer naar een onderzoek van Pointer waaruit bleek dat reformatorische scholen hun leerlingen zou voorhouden dat homoseksualiteit moet worden afgewezen. Verder is het COC kritisch over het feit dat reformatorische scholen kledingvoorschriften hebben om het onderscheid tussen man en vrouw te laten zien.

Volgens Oosenbrug moeten scholen lhbti-leerlingen steunen: „Homo is op school het meest gebruikte scheldwoord. Iedereen moet zich op school veilig weten.”