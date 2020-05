Schalk: Kerkdienst vanaf 1 juni weer met dertig mensen

Kerken kunnen en zullen –als de situatie rond corona niet verslechtert– vanaf 1 juni weer diensten gaan beleggen met maximaal dertig aanwezigen.

Dat hebben vertegenwoordigers van de kerken en het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) donderdagmiddag aan minister Grapperhaus van Eredienst laten weten. Peter Schalk, die in het overleg met de bewindsman steeds een viertal reformatorische kerken vertegenwoordigt: „Wij hebben benadrukt dat de kerken tot nu toe steeds in hoge mate hun verantwoordelijkheid hebben genomen en al wekenlang kerkdiensten beleggen met zo weinig mogelijk mensen als voor een dienst noodzakelijk is.

Ook hebben wij aangegeven dat het ons onhoudbaar lijkt om, als straks per 1 juni op caféterrassen en in bioscopen of theaters weer maximaal dertig gasten aanwezig mogen zijn, aan kerken die mogelijkheid niet te bieden. Zeker ook omdat het in kerken in het algemeen gesproken zeer ordelijk toegaat. Dit alles natuurlijk met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften van het RIVM, zoals de afstand van 1,5 meter tussen personen.”

Vanaf 1 juli mogen kerkdiensten weer door maximaal honderd mensen worden bijgewoond, kondigde premier Rutte woensdagavond aan. Juist daarom vindt Schalk het van belang om vanaf 1 juni de omvang van kerkdiensten weer enigszins op te schalen tot dertig personen. „Dat biedt kerken in de maand juni een leerproces waarin zij de werking van hun protocollen kunnen testen.”

Schalk verwijst hiermee naar de regels en richtlijnen die kerken, ook de reformatorische, de achterliggende weken op verzoek van het kabinet hebben opgesteld. In die protocollen staan tal van aandachtspunten waar kerken bij het organiseren van 1,5 meter kerkdiensten op moeten letten: toegangsdeuren, gangpaden, looprichtingen, ventilatie, extra kwetsbare gemeenteleden, enzovoort.

„Het gaat om een algemeen protocol dat kerkgenootschappen in de tijd tot 1 juni moeten communiceren naar de plaatselijke gemeenten, die de richtlijnen dan moeten gaan toepassen op hun eigen kerkgebouw. Want elk kerkgebouw is weer anders”, aldus Schalk, die aangeeft blij te zijn dat er voor kerken en kerkdiensten „weer enig perspectief en enige vooruitgang is.”