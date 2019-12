Ruime steun Kamer voor missie in Perzische Golf

In de Tweede Kamer is ruime steun voor het besluit van het kabinet om een marineschip naar de Perzische Golf te sturen. Zr. Ms. De Ruyter vertrekt eind januari om daar zes maanden de vaarroutes veilig te houden.

„De vrije doorgang van de scheepvaart is belangrijk”, zegt Joël Voordewind van de ChristenUnie. Een uitzending van een half jaar is volgens hem „te overzien”. Ook voor de VVD is de ongehinderde doorvaart een belangrijk argument.

Naast de coalitiepartijen is er ook steun van de oppositie. Bram van Ojik van GroenLinks zegt dat zijn „basishouding positief” is. Het doel van de missie is „legitiem”. Ook de PvdA stemt in, zegt Lilianne Ploumen, al heeft ze nog wel wat vragen. Kees van der Staaij (SGP) spreekt van een „nuttige bijdrage”. 50PLUS is ook akkoord.

De SP is niet positief over de bijdrage. „Wat gaan we daar doen”, vraagt Sadet Karabulut zich af.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over de door Frankrijk geleide missie.