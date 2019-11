Reactie D66 op flyer pro life doet CU pijn

Met name in de Week van het Leven ervaart ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers een gevoel van vervreemding ten opzichte van coalitiepartner D66. Segers zei dat vrijdagavond in het programma Uitgelicht! van Familie7.

„Als ik zie wat voor uitingen zij op social media hebben rond abortus en hoe zij zich afzetten tegen de folder die wordt uitgedeeld in de Week van het Leven, ja, dat is vervreeemding. Dan denk ik: jongens, hoe verschillend zijn wij”, aldus de CU-voorman.

Segers en D66-voorman Rob Jetten proberen elkaar geregeld in een persoonlijk gesprek uit te leggen waarom medisch-ethische thema’s hen zo raken. „Ook dat zijn wel momenten van vervreemding, maar elkaar spreken is altijd beter dan elkaar via social media te lijf gaan”, vertelde hij. Zaterdag is Segers een van de sprekers tijdens de Mars voor het Leven in Utrecht.