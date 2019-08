PVV’er vroeg kabinet 28 keer om asielstop

PVV-asielwoordvoerder Sietse Fritsma bracht sinds hij in 2006 in de Tweede Kamer kwam 28 vrijwel identieke moties in stemming waarin hij aandrong op een asielstop, dan wel het sluiten van de grens.

Geen daarvan haalde een meerderheid. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Reformatorisch Dagblad.

In ruim 12 jaar zette de PVV’er in totaal 235 moties op de stemmingslijst, waarvan er één werd aangenomen. Veel van de weggestemde moties zijn herhaalmoties. Zo deed Fritsma tien keer de oproep om het asielbeleid vorm te geven zonder nog langer rekening te houden met EU-richtlijnen. Negen keer bepleitte hij dat een asielprocedure moet worden stopgezet of een verblijfsvergunning moet worden ingetrokken wanneer de asielzoeker een kwestie een misdrijf heeft gepleegd.

In een reactie benadrukt het Kamerlid dat de uitslagen van deze stemmingen niet alles zeggen over de invloed van zijn partij. Hij wijst op een besluit van staatssecretaris Dijkhoff die het in 2015 mogelijk maakte om asielzoekers al uit te zetten wegens een onvoorwaardelijke celstraf van minimaal zes maanden, terwijl de ondergrens daarvoor op 18 maanden lag. „Niemand schreef die stap op ons conto, maar natuurlijk was de constante druk die wij uitoefenden wel degelijk een van de redenen waarom Dijkhoff bewoog.”

Bovenop de genoemde 235 moties komen er overigens nog 63 waarvan Fritsma mede-ondertekenaar was. Daarvan haalden er 7 een meerderheid.