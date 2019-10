Partij voor de Dieren verkeert in crisis

De Partij voor de Dieren (PvdD) verkeert in een crisis. Leden zijn het niet eens met het gedwongen vertrek van partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel. In peilingen verliest de partij drie zetels.

Op internet circuleert een petitie van partijleden die een buitengewone partijbijeenkomst eisen. Zij vinden het besluit van het partijbestuur om de 25-jarige partijvoorzitter te royeren ondemocratisch. Het afzetten van de partijvoorzitter volgens hen een zaak van het congres en niet van het bestuur.

Zoals bekend zette het partijbestuur Wolswinkel vorige week uit de partij. Volgens een verklaring legde de voorzitter, die in maart was gekozen, „de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neer.” Ook zou hij de partij hebben beschadigd door „zijn persoonlijke opvattingen te uiten” in de media.

Als 10 procent van de leden van de PvdD de petitie ondersteunt, moet het extra congres er komen. De Partij voor de Dieren had begin dit jaar ruim 17.000 leden.

Uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond blijkt dat de Partij voor de Dieren op verlies staat. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de PvdD uitkomen op vier zetels, terwijl de partij een week geleden in de peiling nog op zeven stond. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017 haalde de PvdD vijf zetels.

Op dit moment heeft de partij vier zetels. Deze zomer splitste Kamerlid Merel van Kooten zich af omdat zij het niet eens was met de koers van de partij.

Fractievoorzitter Thieme stapte enkele weken geleden op.