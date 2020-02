Erik van Bruggen, campagnestrateeg en oprichter van de PvdA-hervormingsbeweging Niet Nix, is vrijdag op 51-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn adviesbureau BKB bekendgemaakt.

Van Bruggen wilde in 1999 met Lennart Booij samen voorzitter van de PvdA worden. Ze verloren die interne verkiezing van Marijke van Hees. Later dat jaar hief Niet Nix zichzelf op. In 2000 begonnen Booij, Van Bruggen en Alex Klusman het bureau BKB.