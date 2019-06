Aanstaand senator Toine Beukering van Forum voor Democratie (FVD) heeft in een interview met de Telegraaf uitspraken gedaan die voor beroering zorgen.

Beukering, die voorzitter wil worden van de Eerste Kamer, spreekt zich in het interview uit over partijleider Baudet, MH17 en Joden. Vooral dat laatste zorgde voor ophef.

Als hem de vraag gesteld wordt wat hij vindt van de vergelijking die Baudet maakte tussen Herman Van Rompuy, Napoleon en Hitler, zegt Beukering groot fan te zijn van Napoleon. Maar de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog moet hij niks van hebben. „Daar ben ik niet van. Dat is een van de redenen geweest dat ik in dienst ben gegaan. Ik heb als klein jongetje een boekenkast vol gelezen over de Shoah. Ik ben altijd geïntrigeerd geweest hoe dat toch kan. Dat de Joden – zo’n dapper strijdbaar volk – als makke lammetjes gewoon door de gaskamers werden gejaagd. Dat heeft me altijd gefascineerd.”

Hoofdredacteur Esther Voet van het Nieuw Israëlietisch Weekblad noemt deze uitspraken „historisch onjuist”. „Dat dit heeft kunnen gebeuren had niets te maken met Joden die als makke lammetjes naar de gaskamer gingen, maar met desinformatie, medewerking van de overheid en de Duitse vernietigingsmachine. De waarheid is dat er niet aan viel te ontkomen”, zegt Voet. „Het ligt veel genuanceerder.”

Maria van Beurden Cahn, werkzaam bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, reageerde via Twitter. „Joden gingen niet als makke schapen. Er was verzet, overal. Gebrek aan kennis, educatie over Holocaust faalt.”

Nee, zo is het niet. Joden gingen niet als makke schapen. Er was verzet, overal. Gebrek aan kennis, educatie over Holocaust faalt. FvD-kandidaat voorzitter senaat: ’Oekraïners kunnen MH17 hebben neergehaald’ https://t.co/LnaTpcjZmk via @telegraaf — Maria van Beurden Cahn (@mariavhaperen) 8 juni 2019

Baudet zegt juist trots te zijn op „onze fantastische kandidaat.”

Beukering zei in het interview „absoluut niemand te willen beledigen”.