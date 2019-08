Minister: gaskraan Groningen sneller dicht

De gaswinning in Groningen wordt sneller beëindigd dan aangekondigd, zegt verantwoordelijk minister Eric Wiebes. Het Groningse gas is „binnen heel korte tijd niet meer nodig”, zei hij in radioprogramma Dit is de dag.

Wiebes besloot vorig jaar dat de gaskraan in Groningen in 2030 dichtgaat, maar liet doorschemeren dat het eerder wordt. De minister wil nog niet zeggen wanneer precies, want „ik ga het de Groningers eerst vertellen en de Tweede Kamer”. Maar „het gaat heel hard” en „sneller dan wie dan ook een tijd geleden nog dacht”.

De Tweede Kamer verwacht binnenkort van Wiebes te horen hoe het terugschroeven van de gaswinning uit het Groninger gasveld vordert. Het kabinet wil daar met de gaswinning stoppen om nieuwe aardbevingen te voorkomen.