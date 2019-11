Lagere maximumsnelheid en/of autoloze zondag?

Gaat de maximumsnelheid op snelwegen omlaag naar 100 kilometer per uur? Komt er eens per maand een autoloze zondag? Het kabinet zoekt ijverig naar manieren om uit de stikstofimpasse te komen.

Veel bouwprojecten liggen stil of komen niet van de grond omdat de Raad van State in mei een streep haalde door een regeling die het teveel aan stikstofuitstoot moest compenseren. Het kabinet wil nu snel tot daden komen, al dan niet onder druk van de protesten in de afgelopen weken.

De coalitie schuwt onorthodoxe maatregelen niet. Naar verluidt hebben ambtenaren en coalitiepartijen zo’n twintig maatregelen aangedragen om de uitstoot terug te dringen. Als alles volgens plan verloopt, zal het kabinet daaruit aanstaande vrijdag een keuze maken.

De verlaging van de maximumsnelheid is een van de opties die voorligt. Maar een verlaging ligt gevoelig. Jaren geleden gold op alle snelheden een maximum van 100 kilometer per uur. De laatste jaren is deze grens onder druk van de VVD op veel plaatsen opgeschoefd naar 130 kilometer per uur.

RTL berichtte vorige week dat een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur volgens berekeningen van het RIVM ruimte zou bieden voor de bouw van 75.000 woningen. Dan zou het stikstofprobleem voor de bouw in een keer vrijwel zijn opgelost.

VVD-leider en premier Rutte en VVD-fractievoorzitter Dijkhoff maakten de afgelopen dagen duidelijk dat verlaging van de maximumsnelheid geen taboe is. Rutte zei vorige week vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat het nadeel van langzamer rijden op snelwegen voor hem niet opweegt tegen het risico dat duizenden mensen in de bouw hun baan kwijtraken door de stikstofcrisis.

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff maakte maandag de geesten in zijn partij rijp voor een mogelijke snelheidsverlaging. „Er zullen dingen moeten gebeuren waar ik van baal, maar ik wil er serieus naar kijken als iemand mij aantoont dat je daarmee bijvoorbeeld de bouwsector redt”, zo stelde hij tegenover De Telegraaf.

Mogelijk zou niet op alle snelwegen de maximumsnelheid omlaag hoeven.

Zondag

Een van de maatregelen die op de groslijst staat, is de invoering van één autoloze zondag per maand. Coalitiepartner ChristenUnie zou daar wel oren naar hebben. Twee weken geleden pleitte Kamerlid Dik-Faber met GroenLinks nog voor één vrijwillige autoloze zondag per jaar. Minister Van Nieuwenhuizen wees dit plan van de hand.

De verwachtig is dat er binnen de coalitie geen draagvlak bestaat voor autoloze zondagen.

Autoloze zondag is zo’n gek idee nog niet