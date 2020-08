Kamer komt woensdag opnieuw bijeen

De Tweede Kamer onderbreekt volgende week woensdag opnieuw het zomerreces om bij elkaar te komen.

Voorzitter Arib roept de Kamer bijeen op verzoek van GroenLinks, PVV, SP en PvdA. GroenLinks-leider Klaver zal een debat aanvragen over de waardering van zorgmedewerkers, meldt de Kameragenda. Aannemelijk is dat het debat, mits er voldoende steun is, dezelfde dag gevoerd wordt. De Telegraaf schrijft dat vanuit de coalitie klinkt dat het debatverzoek gesteund zal worden.

Op de agenda staat verder een hoofdelijke stemming over de motie van PVV-leider Wilders over structureel een forse salarisverhoging voor zorgpersoneel. Afgelopen woensdag ging de stemming niet door. De coalitiepartijen frustreerden dat, door ervoor te zorgen dat er niet genoeg Kamerleden aanwezig waren.

Minister Van Ark (Medische Zorg) zei vrijdag voorafgaand aan de ministerraad te willen „blijven knokken” voor hogere zorgsalarissen. Ze benadrukte echter dat de ruimte hiervoor „krap” is. Vanwege de grote economische krimp moeten er „keuzes in schaarste” gemaakt worden, aldus Van Ark.

Premier Rutte zei vrijdag op zijn persconferentie dat hij er zelf niet voor zou kiezen om bovenop de eenmalige zorgbonus van 1000 euro ook de zorgsalarissen structureel te verhogen.