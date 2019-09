GroenLinks wacht op daden Timmermans

GroenLinks vindt dat de aanstaande voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen kiest voor de juiste speerpunten, maar vraagt zich af Frans Timmermans wel voldoende daadkracht kan tonen als eerstverantwoordelijke voor het klimaatbeleid.

„Krijgt Timmermans voldoende macht om gevestigde belangen binnen de departementen industrie, transport, energie en landbouw te doorbreken en gebruikt hij die macht ook? Alleen dan zal de beloofde Green New Deal een succes worden”, reageert delegatieleider in het Europees Parlement Bas Eickhout.

Hij heeft ook twijfels over de het feit dat het bewaken van de rechtsstaat is verschoven van Timmermans naar de Belg Didier Reynders, onder verantwoordelijkheid van de Tsjechische vicevoorzitter Jourová. „Iedere twijfel moet worden weggenomen dat de Europese Commissie zachter zou gaan optreden tegen landen waar de rechtsstaat in gevaar is, zoals Polen en Hongarije.”

De PvdA is trots op Timmermans. „Met een hoofdrol voor Frans Timmermans kan de EU leidend worden in het tegengaan van klimaatverandering en het realiseren van een schone toekomst”, aldus delegatieleider Agnes Jongerius.