GroenLinks en SGP twijfelen aan vertrouwen in Snel

De oppositiepartijen die staatssecretaris Menno Snel (Belastingdienst) begin deze maand nog steunden, lijken steeds meer twijfels te hebben over die steun vanwege nieuwe ontwikkelingen in de kinderopvangtoeslagaffaire.

Het vertrouwen „heeft een grote deuk opgelopen”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. De SGP sluit niet uit dat de bewindsman zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

In een zwaar debat begin deze maand wilde een groot deel van de oppositie Snel naar huis sturen. GroenLinks, SGP, eenmansfractie Van Haga en de coalitie steunden de staatssecretaris wel. Maar, zo benadrukten die partijen toen ook, die steun is niet onvoorwaardelijk.

Zaterdag bleek dat de Belastingdienst pas vanaf maart altijd een herinnering zal sturen als informatie in een aanvraag bij de fiscus incompleet is. Snel had de Kamer eerder dit jaar gemeld dat dit al gebeurde, hoewel zijn ministerie benadrukt dat hij alleen op een specifiek type dossiers doelde. Dat nieuws en de grotendeels zwartgelakte dossiers die gedupeerde ouders in de kindertoeslagenaffaire hebben ontvangen, zorgen ervoor dat het vertrouwen in Snel schade heeft opgelopen, aldus de partijen.