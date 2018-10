Grapperhaus bezoekt kerkdienst Zoetermeer

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bezocht zondagmorgen, in zijn hoedanigheid als minister van Eredienst, de kerkdienst van de gereformeerde gemeente van Zoetermeer.

Naar aanleiding van Exodus 3 sprak de plaatselijke predikant, ds. G. W. S. Mulder, over de roeping van Mozes. „Een mooi thema, waaraan ook politieke en bestuurlijke aspecten zitten. Een roeping heeft ook altijd een opdracht in zich”, evalueert SGP-leider Van der Staaij, die eveneens aanwezig was en door wiens bemiddeling het bezoek tot stand was gekomen. „In de kerkenraadskamer hebben we er daarna nog met de minister over doorgesproken.”

Dat de minister van Eredienst in zijn regeerperiode diensten van allerlei religieuze denominaties bezoekt, is niet ongebruikelijk. Zo bezocht een voorganger van CDA’er Grapperhaus, de VVD’er Van der Steur, in 2016 een kerkdienst van de gereformeerde gemeente van Gouda.