Het is „aan de rechter” om te beoordelen of het Openbaar Ministerie te ver is gegaan door in de jacht op topcrimineel Ridouan Taghi diens advocaten te laten volgen. Dat zegt justitieminister Ferd Grapperhaus.

De bewindsman spreekt van „een opsporingsmiddel” dat ingezet kan worden. „Dat is hier met een afweging door het OM gebeurd”. Grapperhaus wil niet ingaan op individuele strafzaken, maar heeft naar eigen zeggen „alle vertrouwen in de zorgvuldigheid van het OM”.