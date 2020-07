Geen 500 asielkinderen naar Nederland, veel kritiek op CU

Veel organisaties en burgers zijn boos over het wegstemmen van een motie om 500 vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen naar Nederland te halen. Tijdens een hoofdelijke stemming in de nacht van donderdag op vrijdag stemde een meerderheid van de Kamerleden tegen, zodat het oorspronkelijke voorstel van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) ten uitvoer wordt gebracht. Dat houdt in dat de kinderen in Griekenland blijven, maar Nederland betaalt dan wel mee aan hun opvang. Ruim 150 gemeenten hadden aangegeven wel kinderen te willen opvangen.

De Kamerleden die tegen hebben gestemd krijgen veel kritiek. Zo twittert de Nederlands-Iraanse mensenrechtenactivist Sander Terphuis: „Parlementair jaar verdrietig & schaamteloos afgesloten; motie voor opvang 500 (weeskinderen) uit vervuilde Griekse kampen weggestemd. Wat hadden we de mond vol van solidariteit met kwetsbaren ivm CoronaCrisis. Nou zij zijn echt kwetsbaar. DIEPE SCHAAMTE.”



VluchtelingenWerk Nederland voelt „teleurstelling en onbegrip over verworpen kamermotie” en spreekt van ‘schijnoplossingen’ waar het kabinet zich op verkijkt.



De ChristenUnie en het CDA stemden net als de rest van het kabinet tegen. Veel mensen op sociale media vinden dat onchristelijk en onbarmhartig. Kamerlid Voordewind schrijft op de website van de ChristenUnie hoe moeilijk hij het heeft met de tegenstem. „Als het om dit soort gevoelige thema’s gaat, zijn we wel afhankelijk van deze coalitie. Niet in laatste plaats omdat als we besluiten om buiten de coalitie ‘zaken te doen’ op asielzaken, de andere coalitiepartijen dat ook zullen doen. Met een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer is dat een onheilspellende gedachte. Het is diep frustrerend om zo met handen gebonden te zijn en zoiets humaans niet voor elkaar te kunnen krijgen. Temeer omdat ik zelf nog steeds niet goed begrijp waarom je per se níet met je hand over het hart zou willen strijken voor deze kinderen.”

De SGP stemde voor de motie.