Forum voor Democratie politieke partij met meeste leden

Forum voor Democratie is qua ledental de grootste politieke partij in Nederland, meldt het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Op de eerste dag van 2020 had de partij 42.794 leden. De partij groeide flink: vorig jaar telde de partij op 1 januari ruim 30.000 leden.

Voor het einde van het jaar voerde de partij actief campagne om de grootste ledenpartij te worden. „De stormachtige groei van de partij van Thierry Baudet doet denken aan de ledenontwikkeling van de VVD in de jaren zeventig, toen die partij er onder aanvoering van Hans Wiegel in een paar jaar tijd tienduizenden leden bijkreeg”, schrijft het DNPP.

Niet alleen de eigen groei zorgde ervoor dat Forum de grootste werd, maar ook verlies bij grote ledenpartijen CDA en PvdA. Het CDA ging 9,1 procent achteruit, de PvdA verloor 3,2 procent. De meeste partijen verloren in 2019 leden. De grootste verliezer was vorig jaar de SP, die 11,9 procent van haar leden kwijtraakte. Ook 50Plus verloor flink: ruim een op de tien leden haakte af. Tegen de trend in groeide de Partij voor de Dieren met 7,6 procent en GroenLinks met 5,6 procent. DENK en ChristenUnie bleven stabiel.

Van de ruim 13 miljoen kiesgerechtigden is 2,4 procent lid van een politieke partij. De ledenaantallen zijn belangrijk voor de partijen, omdat een deel van de subsidie die ze ontvangen afhankelijk is het aantal Kamerzetels en van het aantal ‘volwaardige leden’ van de partij.