Extra zetel voor FVD in Eerste Kamer

Forum voor Democratie (FVD) krijgt een extra zetel in de Tweede Kamer en de Groep Otten, tegenwoordig GO geheten, krijgt een zetel in het Europees Parlement.

De caroussel komt op gang omdat Nederland door het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU drie extra zetels krijgt in het Europees Parlement.

Een ervan valt toe aan FVD. De eerste van de lijst die daarvoor in aanmerking komt, is Dorien Rookmaker. Ze zit voor dit moment voor GO in de Eerste Kamer. De Kiesraad kijkt naar de kandidatenlijsten en houdt geen rekening met afsplitsingen. Rookmaker kan én wil na de brexit overstappen naar het Europees Parlement.

Dan ontstaat er een lege plaats in de Eerste Kamer. En die valt toe aan Otto Hermans. Hij is weliswaar niet de eerstvolgende op de FVD-lijst, maar hij kreeg veel voorkeurstemmen.