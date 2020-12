Doek valt definitief voor nertsenhouderij

Eind volgende week, nog voor het ingaan van het verbod, is de nertsenhouderij weg in Nederland, verwacht minister Schouten (LNV). Vier vragen.

Waarom moeten nertsenhouders vervroegd stoppen?

Mensen en nertsen kunnen elkaar besmetten met het coronavirus. De angst bestaat dat het virus onder nertsen blijft rondgaan, en dat levert een gevaar op voor de volksgezondheid. Het verbod zou per 2024 ingaan, maar wordt zo’n drie jaar vervroegd.

Hoe denken politieke partijen over het voorstel?

Met het oog op de volksgezondheid is er grote overeenstemming in politiek Den Haag. De Kamer stemt deze dinsdag vermoedelijk bijna unaniem voor vervroeging van het verbod. Voor twee belangrijke kritiekpunten op het voorstel –een hoger ondernemersrisico bij de compensatie en de stikstofruimte ten goede laten komen aan de natuur– is vermoedelijk geen meerderheid.

Hoe ziet die compensatie eruit?

Zowel bedrijven met gezonde dieren, bedrijven die geruimd zijn als nertsenbedrijven die al het hele jaar leeg stonden, kunnen tonnen compensatie krijgen vanwege het vervroegd ingaan van het verbod. Van de schade is 15 procent ondernemersrisico. In totaal is 130 miljoen euro beschikbaar voor de compensatie.

Wat gebeurt er met de stikstofruimte die vrijkomt?

Het kabinet wilde oorspronkelijk extern salderen, waarbij een ander bedrijf stikstofruimte overneemt, uitsluiten. Bij intern salderen, waarbij de ruimte binnen het bedrijf wordt ingezet voor een ander doel, zou 30 procent moeten worden afgeroomd. De vrijgekomen stikstofruimte zou onder andere ten goede moeten komen aan de zogenoemde PAS-melders. De Raad van State wees echter onder meer op ongelijke behandeling ten opzichte van andere veehouders.

Het kabinet besloot daarop dit onderdeel te schrappen. Schouten kijkt naar mogelijkheden voor beperkingen bij nieuwe beëindigingssituaties. In dit geval heeft ze het er vanwege de haast bij laten zitten. Net als andere veehouders mogen de nertsenfokkers intern salderen, en in de provincies waar dat kan ook extern salderen, met 30 procent afroming ten gunste van de natuur.