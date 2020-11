Defensie „onaangenaam verrast” door Amerikaanse terugtrekking

Minister Ank Bijleveld van Defensie noemt de aangekondigde terugtrekking van Amerikaanse militairen uit Afghanistan en Irak „opnieuw een onaangename verrassing”. Het Pentagon wil voor midden januari 2000 militairen weghalen uit Afghanistan en 1000 uit Irak.

Voor de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan voor NAVO-missie Resolute Support heeft het besluit volgens de bewindsvrouw „potentieel zeer verstrekkende gevolgen”. De consequenties worden nu in kaart gebracht. De ongeveer honderd Nederlandse militairen daar zijn afhankelijk van de ondersteuning van de Amerikanen.

„De afspraak was en is: samen erin, samen eruit”, aldus Bijleveld. Zo’n terugtrekking zou dan ook op een moment moeten gebeuren dat het zou kunnen. Ze is over het „eenzijdige” besluit kort tevoren op de hoogte gesteld door de Amerikanen. Het gaat in tegen de afspraken die zijn gemaakt.

Het besluit van de regering-Trump past volgens Bijleveld „helaas” in het beeld van de afgelopen periode. Toen de ministers van Defensie van de NAVO eind oktober nog bijeen waren, werd er door de toenmalige Amerikaanse minister Mark Esper niets gezegd over een terugtrekking uit beide landen.

Nederland werkt in Afghanistan nauw samen met de Duitsers. „We (...) zullen samen met Duitsland en NAVO partners blijven aandringen op zorgvuldig overleg en afstemming”, laat Bijleveld weten. De Nederlandse bijdrage aan deze NAVO-missie duurt tot eind 2021.

De Nederlanders zijn voornamelijk in Mazar-e-Sharif gelegerd. Ze houden zich vooral bezig met de training en advisering van de Afghaanse veiligheidsdiensten. In verband met de coronacrisis zijn er op het moment vijftig militairen minder uitgezonden naar Afghanistan.

Voor Irak is de troepenreductie minder zorgwekkend. De Iraakse regering had al eerder aangegeven graag minder Amerikaanse militairen in het land te willen hebben. De rol van de NAVO in Irak moet daarentegen groter worden. Het Nederlandse kabinet wil hier ongeveer 150 militairen gaan inzetten om de luchthaven van Erbil te beveiligen.