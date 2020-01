D66’er Sjoerdsma niet welkom in Rusland

D66-parlementariër Sjoerd Sjoerdsma mag niet mee op een werkbezoek van de Tweede Kamer naar Rusland. De kans is groot dat de reis niet doorgaat.

De commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft volgende maand een bezoek aan Rusland op de planning staan. Volgens Sjoerdsma is het een „beetje gissen” waarom het land hem op de sanctielijst heeft gezet. Wel wijst hij erop dat hij altijd zeer kritisch is geweest over het bewind van president Vladimir Poetin. Ook over de rol van Rusland in het MH17-onderzoek heeft hij zich fel uitgelaten. Sjoerdsma zegt teleurgesteld te zijn, omdat hij graag de dialoog was aangegaan. Hij is echter niet van plan zijn kritiek in de toekomst in te slikken.

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) noemt het „onjuist” dat de D66’er de toegang tot Rusland wordt geweigerd. De bewindsman heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen, maar Sjoerdsma blijft niet welkom.

De buitenlandspecialisten in de Kamer zouden zich dinsdagmiddag buigen over de vraag of de rest van de delegatie wel op werkbezoek gaat. De kans is echter groot dat de reis niet doorgaat. VVD-Kamerlid Sven Koopmans heeft al aangegeven dat hij niet wil gaan als een delegatielid wordt geweigerd. CDA’er Martijn van Helvert stelt dat het „weinig zin” heeft om te gaan als er geen „heldere uitleg” over de weigering komt, of als Sjoerdsma niet alsnog welkom is. Hij vindt dat Kamerleden in dat geval niet veilig hun eigen mening op tafel kunnen leggen. CU-Kamerlid Joël Voordewind voorziet dat de reis wordt uitgesteld.

Het zou voor het eerst sinds 2008 zijn dat de commissie een bezoek brengt aan Rusland. In 2018 stond ook een reis naar Moskou gepland, maar die ging niet door nadat bekend was geworden dat de Russische geheime dienst was betrapt bij een poging om bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag te spioneren.

Moeizaam

Bijna vijf jaar terug werden drie Nederlandse parlementariërs geweerd door Rusland. Dat was toen in reactie op een sanctielijst van de EU die was ingesteld na de annexatie van de Krim. Het ging toen om de Tweede Kamerleden Louis Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) en Michiel Servaes van de PvdA. De derde was VVD-Europarlementariër Hans van Baalen.

De verstandhouding met Rusland is moeizaam, door de inval in de Krim, maar vooral sinds het neerhalen van vlucht MH17. Die kwestie zou een belangrijk gespreksonderwerp zijn tijdens het bezoek van volgende maand.