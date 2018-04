CU: Federatie Noord-Syrië verdient steun

Nederland en de EU moeten de Democratische Federatie van Noord-Syrië (DFNS) ondersteunen bij de opbouw van de rechtsstaat in het door de federatie gecontroleerde gebied, vindt CU-Kamerlid Voordewind.

„Dat is namelijk het enige deel van Syrië waar wél recht wordt gedaan aan religieuze minderheden als christenen en jezidi’s en aan vrouwen”, aldus Voordewind donderdag. Hij ontving toen een delegatie van de DFNS in de Tweede Kamer.

De VS steunen de DFNS wel, de EU niet. „Wij hopen dat de EU de federatie uitnodigt voor de wederopbouwconferentie over Syrië”, zei donderdag Johannes de Jong van Sallux, een organisatie verbonden aan de ECPM, de Europese christelijke politieke beweging. „Tot nu toe zijn ze daarvan uitgesloten, terwijl de DFNS een derde van Syrië beheerst.”

De DFNS is een samenwerkingsverband van Koerden, christenen en andere etnische minderheden. De federatie is erin geslaagd IS te verslaan en controleert een enorm gebied in het noorden en vooral noordoosten van Syrië. „Wij waarborgen de rechten van alle groeperingen en zorgen ervoor dat zij die rechten ook kunnen uitoefenen in de praktijk”, zei Sanharib Barsom, vicepresident van de DFNS, in de Kamer. „Ons project is als een licht in een duister gebied. Wij proberen een voorbeeld te zijn voor andere gebieden in Syrië.”

Zijn collega Hekmat Habib stelde dat er veel valse geruchten rondgaan over de DFNS. „Alsof wij alleen een Koerdisch project zijn. Dat is niet waar. Wij zijn democratisch en ons doel is om alle bevolkingsgroepen samen te brengen.” Veel Arabieren vluchten juist uit andere delen van Syrië naar het door de DFNS beheerste gebied, vulde Barsom aan. Hij zei dat de federatie Syrië bijeen wil houden.

De delegatie vroeg Nederland om steun bij de wederopbouw van huizen, scholen, kerken en moskeeën en de ontwikkeling van hun gebied. „Wij kunnen vrede vestigen in Syrië”, zei Habib. „Dan kunnen er ook weer vluchtelingen terug.” De DFNS is niet blij met de Russische inmenging in Syrië, omdat die alleen ten doel heeft president Assad in het zadel te houden.