Advies informateur Rhenen: SGP, Progressieve Combinatie, CU en D66

De SGP, de Progressieve Combinatie Rhenen, de ChristenUnie en D66 zouden in de gemeente Rhenen een coalitie met vier wethouders moeten vormen. Dat heeft informateur Pieter Verhoeve vanavond voorgesteld.

In deze samenstelling zijn de confessionele en de niet-confessionele partijen qua afvaardiging in balans, aldus Verhoeve in zijn toelichting. Met 10 van de 17 zetels heeft de combinatie ook een brede en stabiele basis in de gemeenteraad. Bovendien is zowel bestuurlijke continuïteit (PCR en CU) als vernieuwing (D66 en SGP) gegarandeerd, stelde de informateur.

De VVD, die in de vorige raadsperiode wel een wethouder had, voelt zich “als de grote winnaar van de verkiezingen aan de kant gezet”, aldus fractievoorzitter Leo Schenk. De partij ging van twee naar drie zetels, evenveel als de SGP, die één zetel verloor. “Iedereen telt hier mee, behalve de 1600 kiezers van de VVD”, aldus Schenk.

Met het buitenspel zetten van de VVD zijn volgens de fractievoorzitter de inbreng en de belangen van de ondernemers in de gemeente onvoldoende gewaarborgd. Tijdens de formatiebesprekingen gaven verschillende partijen aan dat zij de kritische opstelling van de VVD in de verkiezingscampagne en de opstelling van de geheel vernieuwde fractie van de liberalen niet constructief achten.

De SGP heeft als grootste partij informateur Verhoeve (SGP) gevraagd als formateur ook de verdere coalitiebesprekingen te begeleiden. In verband met zijn drukke agenda als burgemeester van Oudewater krijgt hij als co-formateur oud-burgemeester Rudi Boekhoven (PvdA) van Zeist naast zich.