Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zijn op de foto gegaan in het kader van de jaarlijkse fotosessie aan het begin van de zomervakantie.

De sessie vond voor de eerst keer plaats in de tuin van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Het gezin verhuisde in januari van Villa Eikenhorst in Wassenaar naar Huis ten Bosch, het paleis waar prinses Beatrix tot 2014 woonde en dat daarna is gerenoveerd.