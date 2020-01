Koningspaar proost nog een keer op nieuw jaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn ook woensdag druk met het schudden van handen. Op de tweede dag van de traditionele nieuwjaarsontvangsten zijn leden van het corps diplomatique en internationale organisaties aan de beurt.

Dinsdag ontving het koningspaar in het Koninklijk Paleis in Amsterdam ook al enkele honderden gasten. Het ging specifiek om vertegenwoordigers uit het openbaar vervoer. In zijn speech stak de koning hun een hart onder de riem. "Ik weet dat uw werk onder een vergrootglas ligt. Grapjes over blaadjes op de rails en vierkante wielen zijn nu eenmaal onuitroeibaar. Maar wie kijkt naar de waarderingscijfers van de reizigers, ziet een stijgende lijn door de jaren heen. U krijgt van de klant een rapportcijfer van 7,7. Een vol punt hoger dan begin deze eeuw. Welke sector kan dat zeggen?"

Naar het paleis kwamen dinsdag ook vele bekende gezichten uit de Eerste en Tweede Kamer en de regering. Daarnaast waren de burgemeesters van de vier grote steden uitgenodigd en waren ook prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven van de partij.

Koning en koningin houden nieuwjaarsontvangst