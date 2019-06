Koningspaar blijft droog op verregend Ascot

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hadden dinsdagmiddag geluk. Zijn zaten hoog en droog in de van alle gemakken voorziene koninklijke loge voor de paardenraces van ”Royal Ascot”. Dat was wel zo prettig, want al snel na het begin van de wedstrijden kwam de regen met bakken naar beneden. Maar weinig toeschouwers waagden zich, zelfs met een paraplu, op het gazon rond de racebaan.

Het koningspaar had zelfs dubbel geluk, want bij de voorafgaande rit in een open koets met koningin Elizabeth, prins Andrew en een groot deel van de Britse koninklijke familie in volgrijtuigen was het droog en brak zelfs even de zon door. Máxima kon daardoor haar op Britse sociale media onmiddellijk veelbesproken hoofddeksel en joekels van juwelen tonen. „Nederlandse koningin steelt de show” meenden diverse Britse media.

Willem-Alexander en Máxima waren niet onbekend met Ascot, maar het was voor het eerst dat ze meereden in de traditionele ”royal procession”. Op die manier viel hun aanwezigheid in Engeland extra op. Hoewel het formeel om een privébezoek ging, was het bijwonen van de paardenraces een mooie gelegenheid de banden met de Queen en haar familie aan te halen.

Tegelijk kon ook worden gedemonstreerd dat de vriendschap tussen beide koningshuizen en landen ook na de brexit blijft bestaan. Het koningspaar gaf daarmee in feite een vervolg aan het staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk van vorig jaar oktober, zoals koningin Máxima vorige week in Ierland uitlegde.

De koninklijke loge waar ze de races volgden is een zoete inval, maar de Britse koningin sloeg zelf ook dinsdag geen race over. De Queen, die als groot paardenkenner te boek staat, heeft met haar paarden diverse malen gewonnen. Royal Ascot heeft ze inmiddels 74 jaar onafgebroken bezocht. Voor de St James’ Palace Stakes aan het einde van de middag, gewonnen door Circus Maximus, werd ze geflankeerd door het Nederlandse koningspaar.

Kort daarvoor hadden prins William en echtgenote Catherine in de winnaarscirkel de prijs voor de winnaars van de King’s Stand Stakes kunnen overhandigen aan de trotse emir van Dubai, die net zo gek van snelle paarden is als koningin Elizabeth. Zijn paard Blue Point won de race voor het tweede achtereenvolgende jaar.