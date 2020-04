Hoe koninklijk gezin thuis Koningsdag vierde

Koningsdag bood Nederland dit jaar een bijzonder kijkje achter de paleisdeuren, waar het koninklijk gezin de 53e verjaardag van Willem-Alexanders vierde.

Handen schudden en selfies maken met het publiek zat er dit jaar niet in. Maar dankzij de camera’s op Paleis Huis ten Bosch kwamen de koning, koningin en hun drie dochters toch dichtbij.

Met een korte toespraak trapte de jarige koning ’s morgens de virtuele viering van zijn verjaardag af. Het gezin nam de hele dag door de tijd voor maar liefst zeven videogesprekken. Zo belden koning Willem-Alexander en koningin Máxima tijdens de koffiepauze met het zorgpersoneel van UMC Maastricht. Onder het genot van Oranjegebak vertelden verpleegkundigen en bestuurders over hun ervaringen met de coronacrisis. Ook sprak het koningspaar met de burgemeester van de stad waar de Oranjes dit jaar eigenlijk Koningsdag zouden vieren. „Wat in het vat zit, verzuurt niet”, zei de koning over een mogelijke verplaatsing.

Wat Wilem-Alexander betreft blijft het bij deze ene Woningsdag. „Ik hoop dat het de aller-, allerlaatste Koningsdag thuis van de geschiedenis zal zijn. Probeer er daarom het allerbeste van te maken”, bond hij Nederland op het hart. „Zodat u later zich altijd zult herinneren hoe u thuis en toch samen deze dag heeft beleefd.”

Hij zei te begrijpen dat mensen hopen op meer bewegingsvrijheid. „Ook hier in huis was de telleurstelling voelbaar”, vertelde hij. „Maar het coronavirus laat zich niet de les lezen.”

Belsessies

Opvallend was de rol van de twee oudste prinsessen bij de belsessies. Amalia had als paardenliefhebber contact met meervoudig oud-Olympisch kampioen Anky van Grunsven.

Alexia ging in gesprek met de bekende YouTuber Enzo Knol. „Ik vind, gezien het werk wat mijn moeder altijd doet, dat ze het heel goed doet”, vertelde de 14-jarige prinses hem. „Ze moet heel veel tijd besteden aan haar baan natuurlijk maar ze is er altijd en zo niet dan zijn er altijd weer dingen die we samen kunnen doen. Ik vind mijn ouders echt heel goede ouders.” Máxima reageerde enthousiast: „Dit was niet scripted.”

De koningin opende samen met Amalia, Alexia en Ariane een digitale kleedjesmarkt. Prinses Amalia legde met de tablet vast hoe haar moeder een oranje lint van crêpepapier doorknipte dat haar zusjes vasthielden.

Aan het eind van de middag maakte de koninklijke familie –moeder, broer, schoonzussen, neven en echtgenotes– videoverbinding met het paleis. „Wie had ooit kunnen denken dat ik je op deze manier zou feliciteren”, zei prinses Beatrix, die haar publieke debuut als videobeller maakte. Willem-Alexander bedankte „iedereen die Nederland op dit bijzondere, bizarre moment draaiende houdt.”