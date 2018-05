Britten lopen zich warm voor Harry’s huwelijk

De Britse prins Harry en zijn Amerikaanse verloofde Meghan Markle wilden een eenvoudige bruiloft. Die wens zal zaterdag niet in vervulling gaan, al is het huwelijk in vergelijking met dat van Harry’s broer prins William zeven jaar geleden wel bescheidener.

Maar met 600 genodigden in de kerk van Windsor Castle en 3000 man alleen al voor de beveiliging in en rond het stadje, waar het bruidspaar ook een rijtoer houdt, is het allesbehalve kleinschalig.

De Britse tabloids maken al enkele maanden overuren om elk onderdeel van het huwelijk in kaart te brengen. Het hof ging daar gedeeltelijk in mee door op gezette tijden brokjes informatie te serveren, zoals zaterdag nog foto’s van het document waarmee koningin Elizabeth haar kleinzoon in maart officieel toestemming heeft gegeven om te trouwen.

Het best bewaarde geheim is tot nu toe de maker van de bruidsjurk, al wordt er druk over gespeculeerd en wist een boulevardkrant te melden dat Meghan bij het zien van haar jurk in huilen uitbarstte.

Racistisch

De bruid, voluit Rachel Meghan Markle (36) geheten, is drie jaar ouder dan prins Harry (33). Ze is geboren in Los Angeles als dochter van Dora Ragland en Thomas Markle. Haar moeder is van Afrikaans-Amerikaanse afkomst, haar vader heeft onder meer Nederlandse immigranten onder zijn voorouders.

Dora en Thomas gingen uit elkaar toen Meghan zes jaar oud was, en met haar tegenwoordig in Mexico wonende vader heeft Meghan de laatste jaren nauwelijks contact. Lang was daarom onduidelijk of vader Thomas naar Windsor zou komen, maar inmiddels is bekend dat hij Meghan naar het altaar zal begeleiden.

Haar gemengde afkomst is in Groot-Brittannië nog steeds onderwerp van discussie. Bij het begin van hun verkering liet Harry zelfs een mededeling uitgaan waarin hij de racistische en discriminerende ondertoon in de berichtgeving scherp veroordeelde. Meghan schrok ook van alle negatieve aandacht. „Als actrice stond ik nooit op die manier in de schijnwerpers”, zei ze daarover. „Ik ben half zwart en half wit en ik ben er trots op om daarvoor uit te komen, en te zeggen wie ik ben, waar ik vandaan kom en dat te uiten door een sterke, zelfverzekerde vrouw van gemengd ras te zijn.”

Eerste huwelijk

Maar bij haar carrière als actrice was het ook wel lastig. Rollen lagen na haar afstuderen niet voor het oprapen. „Ik was niet zwart genoeg voor de zwarte rollen en niet wit genoeg voor de witte, en dat liet me ergens in het midden achter als een soort etnische kameleon die geen baan kon krijgen.”

Succes kwam met de televisieserie Suits, waar ze in juli 2011 mee begon en waarin ze de rol van een advocaat speelde. In die tijd huwde ze met acteur en producer Trevor Engelson, maar drie jaar later gingen ze uit elkaar.

Sensatie

Meghan ontmoette prins Harry, de jongste en voorheen vaak rebelse zoon van de Britse troonopvolger prins Charles en wijlen prinses Diana, in 2016 bij gezamenlijke vrienden. Het lukte de opbloeiende vriendschap enkele maanden verborgen te houden voor de spiedende camera’s van de Britse paparazzi, die eerdere relaties van Harry met Chelsy Davy en Cressida Bonas negatief beïnvloedden. Beide vrouwen hadden geen trek in een leven in de schijnwerpers.

Er werd ook diep gegraven in Meghans verleden en haar disfunctionele familie hielp ijverig mee. Thomas Markle, een gepensioneerd en bekroond lichttechnicus, heeft uit een eerder huwelijk twee kinderen: Thomas en Samantha. Die hebben, aangemoedigd en ongetwijfeld ook betaald door de sensatiepers, flink van zich laten horen. Samantha beloofde zelfs een boek –”The Diary of Princess Pushy’s Sister”– te schrijven over haar halfzus, terwijl Thomas jr. bij een roddelblad een open brief afleverde waarin hij prins Harry opriep af te zien van het huwelijk. Vader Thomas pikte een graantje mee door zich te laten fotograferen toen hij onder meer een pak uitkoos voor de bruiloft en op internet informatie opzocht over Windsor.

Anglicaans

Meghan en Harry, die voorlopig gaan wonen in het kleinschalige Nottingham Cottage op het terrein van Kensington Palace in Londen, hebben voor hun bruiloft geen cadeaus gevraagd, maar donaties voor een aantal goede doelen. Ze gaan ook niet meteen op huwelijksreis, maar eerst aan het werk. Meghan heeft de afgelopen maanden samen met de prins alle delen van het Verenigd Koninkrijk al bezocht en ook kennisgemaakt met de uitgebreide koninklijke familie en leiders van de Gemenebestlanden.

In maart liet ze zich in een besloten plechtigheid in St James’ paleis door de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, dopen als lid van de Anglicaanse Kerk. Dat was strikt genomen niet nodig, maar de Amerikaanse vond het belangrijk om te doen.

Met haar huwelijk krijgt ze overigens niet automatisch de Britse nationaliteit. Daarvoor moet ze vijf jaar wachten en de bestaande inburgeringsprogramma’s volgen, terwijl echtgenoot Harry moet aantonen genoeg te verdienen om haar te kunnen onderhouden. In de tussentijd zal de Amerikaanse fiscus geïnteresseerd zijn in het inkomen van Meghan, om daar een wettig deel van te ontvangen.

St George’s Chapel

De voltrekking van het huwelijk vindt plaats in de eeuwenoude kapel van Sint-Joris, St George’s Chapel, van Windsor Castle. Prins Harry, die hier ook is gedoopt, moest zijn grootmoeder toestemming vragen om hier te kunnen trouwen. De kapel is een zogenoemde Royal Peculair en valt als zodanig niet onder een bisdom, maar rechtstreeks onder de zeggenschap van de monarch, die immers ook het hoofd is van de Anglicaanse Kerk.

St George’s is de geestelijke thuisbasis van de oudste Britse ridderorde, de Orde van de Kousenband (uit 1348). De levende leden van de orde hebben hun eigen zetel in de kapel, met daarboven hun wapenschild en standaard. Prinses Beatrix is om die reden symbolisch aanwezig bij de huwelijkssluiting, want zij werd in 1989 door koningin Elizabeth benoemd als Extra Lady Companion in de orde.

De om 13.00 uur Nederlandse tijd beginnende kerkdienst wordt zaterdag geleid door de deken van de kapel, David Connor. De aartsbisschop van Canterbury voltrekt het huwelijk, terwijl het hoofd van de Episcopale Kerk in de Verenigde Staten, bisschop Michael Curry, is gevraagd om de overweging uit te spreken. Curry werd in 2015 als eerste Afrikaanse Amerikaan gekozen om richting te geven aan de kerk die zich bij de Amerikaanse onafhankelijkheid afscheidde van de anglicaanse moederkerk.