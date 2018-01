Beatrix: koersvast in kapsel en kleding

Door de jaren heen heeft prinses Beatrix een zeer herkenbaar silhouet ontwikkeld. Zelfs in een volle zaal is de prinses in één oogopslag te herkennen aan haar hoeden, haar kapsel en haar mantelpakjes met rechte schouderlijn.

Een jurk is natuurlijk nooit zomaar een aan elkaar genaaide lap stof, zeker niet als het kledingstuk wordt gedragen door een prinses. Beatrix heeft honderden mantelpakjes en japonnen, die stuk voor stuk iets vertellen over haar afwisselende leven vol vreugde en verdriet. Ingetogen mantelpakjes van zwarte zijde herinneren de prinses aan het verlies van prins Claus en prins Friso, terwijl een witte japon met rode paisleyprint nog moet bijkomen van enkele uitbundige verjaardagsfeesten in het buitenland. De contrasten in Beatrix’ inloopkast zijn enorm, maar desondanks lopen er ook rode lijnen dwars door de goedgevulde garderobe heen.

De rechte schouderlijn is daar een goed voorbeeld van. In de jaren tachtig kwam de belijning in de mode dankzij de emancipatie. Met het volume rond de schouders liet de werkende vrouw zien dat ook zij haar mannetje kon staan op de werkvloer. In eerste instantie moest Beatrix niets van de nieuwe trend weten, maar na een eerste probeermoment in 1981 was ze om. De hoekige schouders laten haar heupen namelijk smaller lijken en „dat was voor haar een reden om door te gaan”, vertelt couturier Theresia Vreugdenhil (1929-2012) in het boek ”Kleding voor de elite.” „Maar er kwam nog iets anders bij: de koningin herkende zichzelf in dit silhouet. Als prinses was ze dochter van de baas geweest, nu was ze zélf de baas en dat bracht ze op deze manier tot uitdrukking.”

Hoofdzaken

Hoewel de abdicatie inmiddels enkele jaren verleden tijd is, blijft de rechte schouderlijn bij Beatrix in trek. Ook de hoed, in de jaren vijftig nog een alledaags accessoire, is anno 2018 nog steeds een vast onderdeel van haar formele presentatie. Meer dan 1100 verschillende hoofddeksels hebben hieraan bijgedragen, van kokette dophoedjes tot vliegende schotels met enorme randen.

Hoewel de prinses de laatste jaren steeds vaker de uitgesproken ontwerpen links laat liggen, getuigen haar hoofddeksels nog wel van een hoge dosis creativiteit. Zo laat de prinses met regelmaat haar hoeden vermaken. Randen van de ene hoed worden op de andere gezet en ook de corsages en linten maken meer dan eens een verhuizing mee.

Hoewel de creativiteit niet door iedereen wordt opgemerkt, laat de prinses ook met haar kledingkeuzes iets zien van haar gevoel voor mode en proportie. Zo heeft Beatrix door de jaren heen de bijzonderste mouwen laten zien. Van gelaagde ontwerpen met speelse strikjes tot kimonomouwen met een contrasterende voering.

Voor Sheila de Vries en Véronique van Groeningen, de huidige ontwerpers van de prinses, is het steeds weer een enorme uitdaging om met iets nieuws op de proppen te komen. Een mouw moet immers niet alleen mooi zijn, maar ook erg praktisch. Tijdens de talloze passessies houdt de prinses naar verluidt alle details nauwlettend in de gaten. Voor de spiegel wordt er gezwaaid, gezeten en bewogen, zodat de prinses zeker weet dat haar kleding tijdens een publieke gelegenheid perfect op haar plek blijft zitten.

Eenzelfde voorkeur voor perfectie blijkt uit het overbekende en onberispelijke kapsel van de prinses. Al in de jaren zestig liet Beatrix zich een getoupeerde boblijn aanmeten door de wereldberoemde kapper Alexandre de Paris. Op zijn advies is de prinses haar kapsel in grote lijnen altijd trouw gebleven, met een vermelding in het woordenboek als resultaat. Zoek het maar op: Beatrixkapsel is een zelfstandig naamwoord geworden.

Stabiliteit

Een paar minuten bladeren door het woordenboek maakt ook duidelijk dat Beatrixblauw nog niet in de dikke Van Dale is opgenomen, maar het zou zomaar gekund hebben. Door de jaren heen heeft de prinses honderden ensembles in deze kleur gedragen. Niet zo verwonderlijk, want in de kleurenpsychologie staat donkerblauw voor stabiliteit en betrouwbaarheid. Perfecte eigenschappen voor een staatshoofd of prinses.

Helaas schuilt er ook een nadeel achter Beatrix’ voorkeur voor donkerblauwe kleding, want in een menigte valt ze qua kleur niet echt op. Gelukkig heeft de prinses door de jaren heen wel enkele slimme oplossingen hiervoor gevonden, want dankzij haar kapsel en hoed is ze al van een afstandje herkenbaar voor jong en oud.