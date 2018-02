Beatrix houdt verjaardagsfeest in Amsterdam

Prinses Beatrix gaf zaterdag aan het einde van de middag een verjaardagsontvangst voor familie, vrienden en bekenden „met wie zij in de loop der jaren een bijzondere band heeft opgebouwd”, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De bijeenkomst vond plaats in het Koninklijk Paleis in Amsterdam en was besloten. Een lijst van genodigden is dan ook niet bekend gemaakt. Media konden van een afstand kijken wie er het paleis binnengingen.

Verjaardag Beatrix

Prinses Beatrix, die afgelopen woensdag tachtig jaar is geworden, arriveerde al vroeg in de middag aan de achterkant van het paleis om zelf toezicht te houden op de laatste voorbereidingen voor de ontvangst. Kort daarna kwamen ook prinses Mabel met haar dochters, het geheel in vrije tijdskleding geklede koninklijk gezin en prins Constantijn met zijn gezin.

Ook andere leden van de koninklijke familie, onder wie prins Carlos en prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven kozen voor de achterdeur, tot verdriet van het publiek en de camerateams die zich op de Dam hadden opgesteld. Daar stond ook een koor uit Urk, dat zong over tachtig rode rozen voor de jarige prinses. Op de lawaaierige Dam viel de boodschap een beetje in het niet.