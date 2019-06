Zzp’er heeft vanaf 2021 recht op minimumuurtarief van 16 euro

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen.

Dat schrijven de drie bewindslieden minister Koolmees (Sociale Zaken en werkgelegenheid), staatssecretaris Snel (Financiën) en staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil met het minimumuurtarief voorkomen dat mensen te weinig verdienen om van rond te komen en armoede ontstaat onder de zelfstandige ondernemers.

Het tarief gaat voor alle zzp’ers gelden, of iemand nu particuliere of zakelijke klanten heeft. Het minimumtarief gaat gelden voor alle uren die aan een opdracht besteed worden. Eventuele bijkomende kosten voor bijvoorbeeld materiaal mag een zzp’er apart in rekening brengen.

Vakbond CNV pleitte vorige week voor een minimumuurtarief van 25 euro en vindt het voorgestelde tarief van het kabinet te laag. Zaterdag publiceerde CNV een onderzoek naar de financiële positie van zzp’ers. Dat onderzoek is uitgevoerd door Maurice de Hond onder 550 zzp’ers.

Volgens het onderzoek werkt 30 procent van alle zzp’ers in Nederland vaak meer dan 40 uur per week om rond te kunnen komen. Een op de drie neemt geen of weinig vakantie op omdat er anders geen inkomen is en heeft bovendien geen geld voor onvoorziene uitgaven. Twintig procent van de zzp’ers kan nauwelijks rondkomen.

75 euro per uur

Voor zzp’ers die een tarief vragen van meer dan 75 euro per uur, komt er een mogelijkheid om de kans op een naheffing van de fiscus, zoals loonheffing, uit te sluiten. Met een zelfstandigenverklaring kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren. Ze moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen en daar in de praktijk naar handelen.