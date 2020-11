Zelfsturende boot mag proefdraaien in Amsterdam

Binnenkort vaart er een zelfsturende boot over de Amsterdamse grachten die goederen of personen vervoert, afval ophaalt of dient als drijvend platform en brug. Rondom het Marineterrein in de hoofdstad wordt namelijk in de komende maanden de eerste grote ‘roboat’ getest.

De zelfsturende boten moeten in de toekomst de binnenstad van Amsterdam ontlasten van verkeer over de kades en bruggen. Roboat, een onderzoeksproject van Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute), ontwikkelde eerder al prototypes van de boten op kleinere schaal. De eerste grotere robotboot die nu getest gaat worden is 2 bij 4 meter. „Deze relatief kleine omvang maakt de boot goed geschikt voor gebruik in een stedelijke omgeving”, zegt Carlo Ratti, hoofdonderzoeker van het Roboat-project.

Op de romp van de boot kunnen verschillende bovendekken worden geplaatst, waardoor het vaartuig voor meerdere activiteiten gebruikt kan worden. De roboat is uitgerust met sensors, lasers, navigatie en camera’s. Daarmee kan de boot de grachten scannen, obstakels vermijden en de meest ideale route bepalen. Wanneer de robotboot een object in het water tegenkomt, bepaalt de boot of dat stil ligt of beweegt, en meet het de afstand tot het object. Vervolgens berekent de boot de beste manoeuvre om het obstakel te vermijden.

De autonome boot is zelflerend en ontwikkelt zich op basis van alle ervaringen die hij opdoet bij het uitvoeren van bewegingen. De algoritmes in de boot moeten daardoor steeds beter worden in het herkennen van andere objecten in het water. Op dit moment kan de Roboat negen uur achter elkaar ingezet worden voor het testen van verschillende gebruikstoepassingen, bijvoorbeeld het ophalen van afval.

Het duurt nog wel even voordat de boot daadwerkelijk in gebruik wordt genomen. Volgend jaar volgen er namelijk nog meer tests met een tweede robotboot. „Met twee boten kunnen we ook de interactie tussen de boten verder ontwikkelen, evenals de mogelijkheid om autonome platformen te creëren door individuele boten te koppelen”, zegt innovatiedirecteur van AMS Institute Stephan van Dijk.