Grondpersoneel van KLM legt komende woensdagmiddag voor de derde keer in twee weken het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Bij de twee vorige acties van vakbond FNV was er veel overlast voor reizigers in de vorm van annuleringen en vertragingen.

De vorige twee acties duurden twee uur, maar werkten nog de hele dag door in het vliegschema. Deze keer wordt het werk voor vier uur neergelegd, zo meldt de bond.