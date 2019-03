Weer overname Keesing in Scandinavië

Keesing Media Group neemt de Deense maker van puzzels, horoscopen en stripverhalen Presse-Illustrations-Bureau Features (PIB) over. Hoeveel de naar eigen zeggen grootste uitgever van puzzelboekjes in Europa voor PIB betaalt is niet bekendgemaakt.

Onlangs kondigde Keesing ook al de overname van de Zweedse branchegenoot Aller Media aan. Een jaar eerder werd in Zweden al Bonnier ingelijfd door het voormalige onderdeel van de Telegraaf Media Groep (TMG). Keesing leverde eerder al puzzels aan PIB.

„Deze overname onderschrijft ons vertrouwen in de Scandinavische markt”, aldus topman Alberdingk Thijm. „PIB is een gevestigde naam met een uitstekende reputatie die Keesing met trots en respect zal voortzetten. PIB is in alle Scandinavische landen actief waarbij de nadruk op de Deense en Finse markten ligt.”