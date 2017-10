Wall Street verwerkt cijfers grote banken

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag in de min geopend, na de recordstanden een dag eerder. Amerikaanse beleggers verwerken onder meer de resultaten van de grote banken JPMorgan Chase en Citigroup.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 22.842 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 2551 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor ook 0,1 procent, tot 6597 punten.

JPMorgan (plus 0,2 procent) heeft afgelopen kwartaal kunnen profiteren van de stijgende rente en sterkere vraag naar kredieten. De inkomsten uit de handel in met name obligaties zijn daarentegen sterk gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Per saldo ging er 7 procent meer winst in de boeken dan een jaar eerder.

Citigroup (plus 0,6 procent) zag de winst met 8 procent oplopen. Dat was met name te danken aan een eenmalige boekwinst op de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Zonder die meevaller zou de winst licht zijn gedaald, vooral door hogere kredietkosten. Branchegenoten Wells Fargo en Bank of America komen vrijdag met cijfers.

Retailer J.Jill klapte in de eerste handelsminuten verder bijna 50 procent omlaag. De kledingverkoper heeft zijn financiƫle verwachtingen verlaagd en kreeg een aantal adviesverlagingen aan zijn broek. Maker van netwerkapparatuur Juniper Networks is eveneens somberder geworden in zijn prognoses en leverde 2 procent in.